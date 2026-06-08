ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಲು ಹೋಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪುತ್ರಿ: ₹18.40 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ ವಂಚಕರು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಧಿತ ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ₹18.40 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯದ 31 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>‘ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ದೂರುದಾರೆಯ ತಂದೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಲು ಪುತ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ನವನೀತ್ ಕೃಷ್ಣ (ನವ–ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ) ಎಂಬಾತ ಪರಿಚವಾಗಿದ್ದ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದ್ದ’ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯ ಮಾತು ನಂಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ₹15 ಸಾವಿರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹6 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ವಂಚಕ ಕೇಳಿದ್ದ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹6 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿವರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ₹12 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ವಂಚಕರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಲು ಆ ಹಣವನ್ನೂ ದೂರುದಾರೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>‘ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಆಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ₹3 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ವಂಚಕರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹ 18.40 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>‘ದೂರುದಾರೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ₹18.40 ಲಕ್ಷದ ಪೈಕಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹2.40 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಮರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>‘ಜೂನ್ 4ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 318 (ವಂಚನೆ) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>