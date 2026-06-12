<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಆಪತ್ತು ಎದುರಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೂಜೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಮೋಯಿನ್ ಪಾಷಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ನವೀದಾ ಸುಲ್ತಾನಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ವೇಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೋಯಿನ್ ಪಾಷಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೋಯಿನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತೀನ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನವೀದಾ ಸುಲ್ತಾನಾ, ‘ಇವರಿಗೆ ಆಪತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಹೆದರಿದ್ದ ಮೋಯಿನ್ ತಾಯಿ, ಆರೋಪಿಯ ಅಣತಿಯಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಪೂಜೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೇ 25ರಂದು ನವೀದಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ವೇಜ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಅರೋಪಿಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 35 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ತಂದಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಹಾಕಿ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಯದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಆರೋಪಿಗಳು ದೂರುದಾರರ ಮನೆಯಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಆರೋಪಿಗಳ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು:</strong> ‘ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೋಯಿನ್ಗೆ ನವೀದಾ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ₹60 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ‘ತನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮೋಯಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಆರೋಪಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಮೋಯಿನ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಚಿನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ, ಆರೋಪಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>