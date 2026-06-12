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ಬೆಂಗಳೂರು | ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಆಭರಣ ದೋಚಿದರು: ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್

ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 15:42 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 15:42 IST
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