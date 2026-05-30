ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಗತ್ಯ: ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವೇಗ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಟ್ರಾಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀವಗಳು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಯನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಿದುಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆಯ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವಗಳನ್ನುಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾಬೋಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸೇವಾ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ನರಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಎನ್.ಕೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಿದುಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧನ ತತ್ವವೂ ಆಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಬುದ್ಧ ರಕ್ಷಿತ, ಕಸ್ಸಪ ಮಹಾಥೇರ, ಆನಂದ ಭಂತೇಜಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೂಪನಗುಂಟ, ನರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮನೋಜ್ ರಾಜನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.