ಮಹಿಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು: ಜಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಕರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳೆ ಅಬಲೆಯಲ್ಲ, ಸಬಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೊಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯೆ, ಶಾಸಕಿ, ಸಚಿವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈದಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ, ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅವರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಶಿವಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಡಿಪಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈದಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವಾಗಿರುವ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶಿವಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಿ ದೇವಿಕಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು, ಪದ್ಮ ರವೀಂದ್ರದಾಸಪ್ಪ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಚಂದ್ರು, ಸಾಹಿತಿ ಭೀಮರಾಯ ಎಸ್.ಮುಂಡರಗಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಡಿಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಕೈಸೊಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.