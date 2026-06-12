ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ: ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>‘ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಗರದ ವಾಡಿಯಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ, ‘ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಮರಣೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾತ್ರ’ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾಠ ಕೇಳಿದವರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪಂಪನಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ತಂದೆ ಜಿಎಎಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಸ್ಮರಿಸಿದ ದೀನಬಂಧು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಯದೇವ, ‘ತಂದೆ ಅಶಿಸ್ತು ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಭುಶಂಕರ್, ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಚರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದರು. ಮನೆಗಾಗಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂವಹನಾಧಿಕಾರಿ ಸುಧೀಶ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇರ್ಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೊಂಗಿರಣ ತಂಡದವರು ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ರಂಗ ರೂಪಕ ‘ವಿಫುಲ ರೂಪ ಧಾರಿಣಿ’ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಮರಳುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>