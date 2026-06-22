ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ

ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಬಡಜೀವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೇ ಆಸರೆ
ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
‘ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಮುನಿರಾಜು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಿನಸಿ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ನರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ನೀಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಗುರು ನಿಶ್ಚಲ್ ಪಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.
Health Problempatient

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