<p><strong>ಪೀಣ್ಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ</strong>: ತನ್ನವರು ಎಂದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗಾಯ ಕೀವು ಆಗಿ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ನರಳಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ತಿಪ್ಪಮ್ಮ. ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಆಗಿ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಔಷಧ ಕೊಡಿಸುವವರಿಲ್ಲ, ಊಟ ಹಾಕುವವರಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ನೀಡುವ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ಕಾಲುಗಳ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ನಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಬಾತ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ನೋವು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರದು’ ಎಂದು ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ನಾವು ತಿಪ್ಪಮ್ಮನ ಹಿಂಸೆ ನೋಡಲಾರದೆ ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳು ನೀರು ಸೋರುತಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಉಳಿಯದು ಎಂದು ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕರೆತರಬೇಕಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ದ ಪಾವತಿಸಲು ಹಣ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದ ₹ 5000 ನೀಡಿದರು. ಈಗ ಕಾಲು ಕೀವಾಗಿದೆ, ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಿವಾಸಿ ರೇಣುಕಾ ದೇಸಾಯಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><div class="bigfact-title">ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ</div><div class="bigfact-description"> ‘ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಮುನಿರಾಜು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಿನಸಿ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ನರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೀಲ್ಚೇರ್ ನೀಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಗುರು ನಿಶ್ಚಲ್ ಪಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.</div></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>