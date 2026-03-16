ಭಾರತ ಮರೆತ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಗೌಹರ್‌ ಜಾನ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಗೌಹರ್ ಜಾನ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಯಾನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಜನಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

'ಲೇಖಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಕೃತಿಯನ್ನು 'ನಾವ್ ಎಐ ತಂತ್ರಾಂಶ' ಬಳಸಿ 'ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌಹರ್ ಜಾನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಐ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಜಯನಗರದ ಯುವಪಥದ ವಿವೇಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌಹರ್ ಜಾನ್ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು.

ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂಪತ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೇವಲ 57 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ ಗೌಹರ್ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಆದರು. ಆ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅನಾಮಧೇಯರಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳೆಯದ ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಇವರ ಹಾಡು ಕೇಳಲು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಹಲವರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವಂತೆ ಗೌಹರ್ ಜಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ತಾವು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ₹12 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ₹6 ಸಾವಿರವನ್ನು ಗೌಹರ್ ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದರಾಗಲಿ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದ ಗೌಹರ್ ಜಾನ್ ಅವರು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಜನ ಮರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವ ಗೌರಿ ಎಸ್.ಜೋಶಿ, ಜಿ.ಎಲ್.ಶೇಖರ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೋಹಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಎಂ.ಎ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.