ಗಿಗ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕ ಸದ್ಯ ಜಾರಿಬೇಡ: ಮನವಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ–2020ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸುವವರೆಗೆ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>'ಕಲ್ಯಾಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯೂ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೈಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದ ಚೌಕಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ' ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಒಆರ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೀಶ್ ಕೈಲಾಸಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅನೇಕ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೇ ಭರಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಧಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>