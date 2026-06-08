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ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ: ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ

ಕಬ್ಬನ್‌ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾವು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದೇವೇಗೌಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:56 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:56 IST
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ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸವಿದ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸವಿದ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
FarmersbengaluruHD Deve gowda

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