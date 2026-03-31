ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ₹457 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ: ಎನ್‌.ಆರ್‌. ರಮೇಶ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಮಧ್ಯಮ– ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೊಂಡಿರುವ ₹457.71 ಕೋಟಿ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ, ರಾಜ ಭವನ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಯಾವ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ರಾಜಭವನ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಿಂದ 2008–09ರಿಂದ ₹14.94 ಕೋಟಿ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ₹7.40 ಲಕ್ಷ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಿಂದ ₹17.65 ಲಕ್ಷ 'ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ' ಬಾಕಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಹಿಂದಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಲ್ ಅವರು 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ 'ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್' ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ₹8.54 ಕೋಟಿ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದರು.

'ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಐಟಿ–ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಮಾಲ್– ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಳ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲು/ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ 'ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ' ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ 'ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್' ಹಾಗೂ 'ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್'ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿ' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ದೂರು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅವರು 'ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ' ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.