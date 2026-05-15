44 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ

ಬೆಂಗಳೂರು: 44 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಆ ಕೃತ್ಯವು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ.

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ರಾಚಯ್ಯ, ಹಾಸನದ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕೆಇಬಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಮಂಡ್ಯದ ಸುಭಾಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಬಂಧನದ ಭೀತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೇರೆಯವರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದು.

ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ (ನಕಲಿ ರಾಚಯ್ಯ) ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ, 'ಅಸಲಿ ರಾಚಯ್ಯ' ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪ, ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಭಾಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

1982ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿಯು (ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆ) ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಎಂ.ರಾಚಯ್ಯ, ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂದು ಸಂದರ್ಶನ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ತಮ್ಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ನಾಗಮಂಗಲದ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡಗೆ ಆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ರಾಚಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 1992ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಕಾಯಂ ಆಗಿತ್ತು. 2003ರಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 'ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಚಯ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.