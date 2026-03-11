ಜಿಬಿಎ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ₹57 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸೇವಾಮಟ್ಟದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುವ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹57 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹55,586 ಕೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದ್ದರಿಂದ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 2026–27ರಿಂದ 2030–31ರವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜುಗಳು ₹57 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಜಿಬಿಎ ಪ್ರದೇಶದ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವೇತನ ಪಾವತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಳಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವೂ ಮೂಲ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟನ್ನು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸ್ಥಾಪನಾ ವೆಚ್ಚದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ, ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 2021–22ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ₹1,074.13 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಹರಿವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕೋಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹವಾಮಾನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ– ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ– ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<h2>ಅನುದಾನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತ</h2><p>ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಉತ್ತರ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ‘ಒತ್ತಡದ ನಗರ’ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನುದಾನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೋಲನವಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<h2>ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸದ್ದರಿಂದ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ</h2><p>ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ₹2,029.57 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹1,245 ಕೋಟಿ, ಸುತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ₹511.90 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ₹94.29 ಕೋಟಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹272.67 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<h2>ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ</h2><p>ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ) ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು 2020ರ ಜನವರಿ 29ರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p><p>2006–07ರಿಂದ 2018–19ರವರೆಗೆ ವಸೂಲಾದ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹239.84 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ಜಿಎಸ್ಟಿ: ಶೇ5ರಷ್ಟು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಪಾಲು</h2><p>ರಾಜ್ಯದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಾಜಸ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೂತನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಆಯೋಗ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ರಾಜಸ್ವದ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಶುಲ್ಕ, ಮನರಂಜನಾ ಶುಲ್ಕ, ದಟ್ಟಣೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೆಲೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ಯಾರಾ 46ರಂತೆ, ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಹಸಿರು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನೂ ವಿತರಿಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>