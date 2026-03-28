ಜಿಬಿಎ ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ: ₹4,344 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p><p>ಯಲಹಂಕ ಎನ್.ಇ.ಎಸ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ನಡೆಯಿತು. </p><p>2026-27ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ₹4,344 ಕೋಟಿಯಳಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹ 4,341.20 ಕೋಟಿ ಇರಲಿದೆ.</p><p>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಆರ್. ಲತಾ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮೊಹ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ ಮೊಮಿನ್, ಪಲ್ಲವಿ,, ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>