ಜಿಬಿಎ ‌ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ: ₹ 4,732.81 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿತು.

ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಸುವರ್ಣ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ.ವಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ₹ 4,732.81 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹ 4,732.73 ಕೋಟಿ ಇರಲಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಕಂದಾಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸಂಗಪ್ಪ, ಆರತಿ ಆನಂದ್, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ, ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರಾದ ಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.