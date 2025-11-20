ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಡೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ: ವೇತನ ಪಾವತಿಸದ ಜಿಬಿಎ ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಡೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿಯ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಫೆಬ್ರುವರಿಯ ವೇತನವನ್ನು ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ 1ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 10 ಕಳೆದರೂ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶೇ 59ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇತರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೀಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತ</strong>: ‘ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ ವೇತನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 11ರೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ– ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಾರ್ಚ್ 10 ಅದರೂ ಫೆಬ್ರುವರಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ– ನೌಕರರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಅಮೃತ್ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>