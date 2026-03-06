ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡ: ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೋಷಕರೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಲೆಯು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಲಕರಿಗೊಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಯಿಯೇ ಎಡಗೈನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಮಗು ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ, ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಿದ್ದರೂ ‘ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್’ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸಿ, ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬದಲಿಸಬೇಡಿ. ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಟು ತಾಸು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ. ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಗ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>