ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಯೋಮಯ, ಒತ್ತುವರಿ ಭಯ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಂದಾಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮನ್ವಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆರೆಯೊಂದು ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಒತ್ತುವರಿ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಜಲಮೂಲವಾದ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಿಂದಲೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಈವರೆಗೂ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. </p><p>ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರಕ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕದೇ ಕೆರೆ ನಶಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆರೆ ಜಾಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಗಡಿ ಗುರುತು ಮಾಡದೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.</p><p>2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆರೆಯ ಜಾಗದ ಸರ್ವೆ, ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗದೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಮೂರು ಸರ್ವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ (ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 67), ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ (ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7) ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ (ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 12) ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 79.8 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಕೆರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ ಇವೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಈವರೆಗೂ ಅಳತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಸೂಚನೆ ನಂತರವೂ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ</strong></p><p>ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾ. ಸುಭಾಷ್ ಬಿ.ಅಡಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ, ಮರ್ಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, 'ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಸ, ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತಂದು ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒತ್ತುವರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುವುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p><p>ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯವಾಗಿ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಜಾಗೃತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>2022, 2024 ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.</p><p>‘ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿ ಕೆರೆಯೇ ಕಾಣೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ</strong></p><p> ‘ಕೆಲವರು ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿಯೇ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೆರೆಗೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ಎನ್.ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ದೂರು ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್.<br> </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>