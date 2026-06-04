ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಯೋಮಯ, ಒತ್ತುವರಿ ಭಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗದೇ ಒತ್ತುವರಿ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಮನ ಹರಿಸದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 11:35 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 11:35 IST
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