ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹಸಿರು ಹಬ್ಬ’

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಹಸಿರು ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಸಿರು’ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಕುಂಬಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಚೀಲ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿಸಾಡುವುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ ಬಳಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾಗದದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರು ವಿತರಿಸಿದರು.</p><p>ಗೋಪಾಲನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ 1,500 ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p><p>ಗೋಪಾಲನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಬಾಲಕಿಯರಾದ ಸಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿ ಅವರು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದೇವತೆಗಳ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. 30 ಕೆ.ಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಗೋಪಾಲನ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾ ನಿವಾಸಿ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕುಂಬಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅರುಣಾ ಕುಮಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>