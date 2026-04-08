₹26 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಶ

<p>ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ (ಆನೇಕಲ್): ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ₹25.63 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಸೋಫುಲ್ ಒಬ್ಡೋಜಿ ಎಂಬುವವನು ಯಲಹಂಕ, ದ್ವಾರಕನಗರ, ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಜಿಗಣಿ, ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಸಮೀಪದ ಹುಲಿಮಂಗಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆ ಪಡೆದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 12ಕೆ.ಜಿ 55 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ ಮತ್ತು 275ಗ್ರಾಂ ಕೋಕೆನ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ್, ಎಸಿಪಿ ಸತೀಶ್, ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಹಾಂತಗೌಡ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಶೋಕ್, ಪ್ರವೀಣ್, ರಾಂಚಂದ್ರ, ಸಂತೋಷ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ನಾಗೇಶ್, ಆನಂದ್, ದಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಅಂಬುದಾಸ್ ತಂಡದವರು ನೈಜಿರಿಯಾ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-15-1943344157</p>