ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಗಣತಿ ಪೂರ್ಣ: ಸತ್ಕಾರ

ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ(ಆನೇಕಲ್): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಜನಗಣತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗಣತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿಯು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕೈಕ ನಗರಸಭೆಯಾಗಿದ್ದು, 60,617 ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳಿವೆ. ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಗಣತಿದಾರರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಗಣತಿದಾರರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಬಿ.ಎಲ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆಯು ಬಿಸಿಲಿನಿಂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೋಪಿ, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 257 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿದ್ದು, 257 ಗಣತಿದಾರರು ಮತ್ತು 42 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಶಿಧರ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತಾ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಗಣತಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>