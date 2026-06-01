ಜಮೀನು ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಡಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆಯೇ ಕಣ್ಣು: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವಸತಿಗಾಗಿ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು 2011ರಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಗಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ರೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ‘ನ್ಯಾಯಗ್ರಾಮ’ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇನ್ನಷ್ಟು ವಸತಿಗೃಹಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮೂರು ಎಕರೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು, ಹಂದಿ, ಕೋಳಿ ಫಾರಂಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟವು ಜೈವಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕುಕಾರಕ ವೈರಲ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಮನುಷ್ಯರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವೈರಾಣು ಹರಡಿದರೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕರು ಸೇರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಮೀನನ್ನು ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು...</strong></p><p> ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಮೀನು ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. </p><p><strong>-ಕಾರ್ತಿಕ್ ನರೋಣಿ</strong> </p><p>ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗವಲ್ಲ ಆಡು ಕುರಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಾಣುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಫರ್ ವಲಯ ಇದು. </p><p><strong>-ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಕೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ</strong></p><p> ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೆಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಬೇಕು. ಇದರ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದವರು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>-ಸಂಜಯ್ ಎನ್.ಪಿ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ</strong> </p><p> ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಓದುವವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ನೀಡಿರುವ ಜಮೀನು ಇದು. ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>-ಸುಹಾಸ್ ಕೆ.ಎಂ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ</strong></p>