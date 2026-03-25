ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ 'ಬ್ರೂವರಿ'ಸ್ (ಶರಾಬು ಭಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಇದೇ ತೆರನಾದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

'ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 46ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚೀಫ್ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿ 'ಲೆಗಸಿ ಬ್ರೂವಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ' ಪಾಲುದಾರ ವಿ.ಚಿಟ್ಟಿಬಾಬು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

'ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ 18ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರೂವರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಒಳಹೊಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಆತ್ಮಸಂತುಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಔಪಚಾರಿಕ ಆಚರಣೆ ಎನಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಖಡಕ್ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ.

'ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಔಷಧ ಚೀಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ (ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ) ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯ ಕಠಿಣತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಬ್ರೂವರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾರರನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

'ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು, ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 36(1)(ಜಿ) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸದ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಬಿ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಮಕ್ಕಳು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬ್ರೂವರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಂತಹುದೇ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉದಾಸೀನತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ದಂಡನೆ ಖಚ