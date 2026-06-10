ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗದು’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್ (ಮೈಕ್ರೋ ಲೈಟ್) ಆಡ್ರೆ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಬೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>‘ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಿ ನಕಲು ಮಾಡಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದಡಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಗರದ 24ನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಆಡ್ರೆ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಬೆನ್ (47) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು; ವಾಯುಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ದ್ವೇಷದಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಪರವನಾಗಿ ನವೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು 2014ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ದೂರು ನೀಡಿರುವುದು 2017-18ರಲ್ಲಿ. ಮನೆಯ ಕಪಾಟು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಇರುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಎಂಬ ದೂರುದಾರೆ ವಿನಿತಾ ಅವರ ಪರ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಆಗದು. ದೂರುದಾರರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ 4 ವರ್ಷ ಮೌನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ; ಮಾಬೆನ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಹಾರಾಟದ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲು ಈ ದೂರು ನೀಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>‘ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣದ ವಿವಾದವು ಡಿಜಿಸಿಎ (ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ) ನಿಯಂತ್ರಣಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಮಾಬೆನ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಪದಾಂಕಿತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಜಯ್ನಾ ಕೊಠಾರಿ, ‘ಮಾಬೆನ್ 2015ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ವಿನಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ‘2013-14ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಆಡ್ರೆ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಬೆನ್ ನನ್ನ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿನಿತಾ 2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ‘ಬಿ’ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಾಬೆನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.</p><p>ಮಾಬೆನ್, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮೈಕ್ರೋ ಲೈಟ್ ವಿಮಾನಗಳ ಪರೀಕ್ಷಕಿ. ಎನ್ಸಿಸಿ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 1994ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಲೈಟ್ ವಾಯುಯಾನದಲ್ಲಿ 2003ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಸಾಹಸಗಳು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>