<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಣಿದು ಬಂದ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ಕರ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಯುವ ವಕೀಲೆಯೊಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p><p>‘ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಬಕಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣಿಕುಪ್ಪೆಯ ಯಶೋದಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಗುರುವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.</p><p>ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ‘ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಲಿಕ್ಕರ್ (ಮದ್ಯ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ಯುವ ವಕೀಲೆ ಮೇಘನಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಘನಾ, ‘ಒಟ್ಟು 7.8 ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಹಾಗೂ 22 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು’ ಎಂದರು.</p><p>ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ನಾಗೇಶ್ವರಪ್ಪ, ‘ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ (ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ‘ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರಾ? ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಲ್ಲವೇ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಘನಾ, ‘ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು...!’ ಎಂದರು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಗುಚೆಲ್ಲಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ‘ಓಹೋ.. ನಿಮ್ಮದು ಭಾರಿ ಸದುದ್ದೇಶ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ವಕೀಲರು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಜ ಹೇಳಬಾರದು. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಕ್ಕ ಲಿಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಒಪ್ಪಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ..!’ ಎಂದು ಸೌಮ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ವಲಯದ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ‘ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬ ಆರೋಪದಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>