ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ಮಟ್ಟಣವರಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ:ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 15:57 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 15:57 IST
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Comments
ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಟೈಂ ಪಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ನಾನಿದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
CourtDharmastala

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