ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಅಪ್ರಸ್ತುತ: ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಮದ್ಯಪಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ' ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಂಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

'ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪಾನ್ ಶಾಪ್, ಕಿರಾಣಿ, ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎಂದರೆ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೂ 60ರಿಂದ 65 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಗಾಂಜಾ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ 20–25 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ ಕಹಳೆ ಊದಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. 

'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಟಾನಿಕ್ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. 

ಸಂಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೂವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಲಾ ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಗಾಂಧಿಭವನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. 

ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಬಿ. ಕಾವೇರಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 

ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಡವೆಂಬ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿ.
-ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಕಾನೂನು ಸಚಿವ

ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ
-ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ