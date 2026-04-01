ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಅಪ್ರಸ್ತುತ: ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ

ಸಂಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:14 IST
ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಡವೆಂಬ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿ.
-ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಕಾನೂನು ಸಚಿವ
ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು‌ ಎಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ
-ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
