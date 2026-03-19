ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುಗಾದಿ, ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್, ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ದಿನಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಊರಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಯುಗಾದಿ ರಜೆ. ಶನಿವಾರ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್, ಭಾನುವಾರ ವಾರದ ರಜೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ರಜೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಾಲ್ಕು ರಜೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿರಂದ ಬುಧವಾರವೇ ಜನರು ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹ 900ರಿಂದ ₹ 1,000 ವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಈಗ ₹ 1,500ರಿಂದ ₹ 3,500 ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ₹ 700ರಿಂದ ₹ 950ರವರೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ₹ 1500–₹ 1900ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಗದಗಕ್ಕೆ ₹ 700–₹ 1000 ಇದ್ದಿದ್ದು ₹ 1700–₹ 1,900ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಬಸ್ ದರ ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ.

ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಅಮೆವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಾಯಿತು. ಮಳೆ ಬಂದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿತು.

ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ

'ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯಿಂದ 2000 ಬಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರ ನೀಡುವ ಬದಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ' ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.