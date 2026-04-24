ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸವಿಯಬೇಕೇ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಗಿನ ರುಚಿ ನೋಡಬೇಕೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ನ ಮಾವು ಹಾಗೂ ಹಲಸು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ.

ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಘ( ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್) ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಮಾವು ಹಾಗೂ ಹಲಸು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣ್ಣುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಈ ಮೇಳ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ತೋತಾಪುರಿ, ರಸಪುರಿ, ಸಕ್ಕರೆಗುತ್ತಿ, ಮಲಗೊವ, ದಶೇರಿ, ಸೆಂದೂರ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಹಿಮಾಮ್ ಪಸಂದ್, ಕೇಸರ್, ಬಾದಾಮಿ ಸಹಿತ 13 ಬಗೆಯ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ತೂಬಗೆರೆ ತಳಿಯ ಹಲಸು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯದಷ್ಟು ಮಾವು ಹಾಗೂ ಹಲಸನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಖರೀದಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ: ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರಡ್ಡಿ, ಮಾವು ಹಾಗೂ ಹಲಸಿನ ಬೆಳೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಗಳಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 350 ತಳಿಯ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 20 ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ಹಾಗಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಾವು ಇಳುವರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಹೊಡೆತದ ನಂತರದ ಫಂಗಸ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾವು ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣು ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕ ಉದಯ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾವಿನ ಮೇಳ ಶುರುವಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಗೂರ, ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿರ್ಜಿ ಉಮೇಶ ಶಂಕರ, ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ.ಮುದ್ದು ಗಂಗಾಧರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಹತ್ತು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಜತೆಗೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದಲೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 700ರಿಂದ 800 ಟನ್ ಮಾವು ಮಾರಾಟದ ಗುರಿ ಇದೆ

ಮಿರ್ಜಿ ಉಮೇಶ ಶಂಕರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್

ಮಾವಿನ ತಳಿ ಮಾರಾಟ ದರ ರಿ