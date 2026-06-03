<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ಊಟದ ದರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ಊಟದ ದರ ಶೇ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೋಸೆ, ಪೂರಿ ನೀಡುವುದನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಡಿಗೆ ₹5ರಷ್ಟು , ಊಟಕ್ಕೆ ₹10ರಿಂದ ₹15ವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ದರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ₹12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಲವು ಕಡೆ ₹15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ ಅನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ₹20 ರಿಂದ ₹30 ವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಫೆಬ್ರುವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಜತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಜತೆಗೆ ದರ್ಶಿನಿಗಳು, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಂದಾಜು 25 ಸಾವಿರ ಆಗಬಹುದು. ಬೀದಿ ಬದಿ ನಡೆಯುವ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ:</strong> ‘19 ಕೆಜಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಂದೆ ₹1,800ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ₹3 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ₹5 ಸಾವಿರ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೂ ನಮಗಂತೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು</p>.<p>‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹1,884 ರಿಂದ ₹3,152ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹಾಗೂ ಕಸದ ಸೆಸ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಮಿನಿ ಊಟದ ದರವನ್ನು ₹10 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಬೆಲೆ ₹ 10ರಿಂದ ₹15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ದರ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಊಟದ ದರವನ್ನು ಏರಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬಾಪೂಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೆಸ್ ನಡೆಸುವ ರಂಗಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆರ್ಆರ್ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಿಂಡಿ, ಊಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ ಅನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಜು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟರು.</p>.<div><blockquote>ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ದರ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ</blockquote><span class="attribution">ಜಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲುಗಳ ಸಂಘ</span></div>.<p><strong>ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಆತಂಕ</strong> </p><p>ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ₹19300 ರಿಂದ ₹23376 ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ₹31100 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p> ‘ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲುಗಳ ಸಂಘ (ಕೆಎಸ್ಎಚ್ಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<h2>ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ</h2><p><strong>ಮಿನಿ ಊಟ: ₹50 ರಿಂದ ₹70</strong></p><p><strong>ಊಟ: ₹ 100ರಿಂದ ₹120</strong></p><p><strong>ದೋಸೆ: ₹50ರಿಂದ ₹60</strong></p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>