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ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ

ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:40 IST
Last Updated : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:40 IST
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ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಹೊಟೇಲ್‌ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ದರ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ
ಜಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲುಗಳ ಸಂಘ
BangalorefoodHotel

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