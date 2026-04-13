ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ: ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು

ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 1:41 IST
ಗ್ರಾಹಕರ ಇಳಿಕೆ
‘ನಿತ್ಯ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಐದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಹದಿಮೂರು ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌ ಬಳಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕದಂಬ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶೇಕಡ 25 ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ
‘ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಒಂದಡೆಯಾದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
