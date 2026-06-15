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18 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ‘ಹೃದಯ ಜ್ಯೋತಿ’

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 23:00 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 23:00 IST
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