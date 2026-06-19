<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಹುತೇಕ ತಂಡಗಳು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 23 ವರ್ಷದ ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್.ಎ. ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅನುಭವಿ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್, ಸ್ಫೋಟಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹ ಅವರು ಇರುವ ತಂಡವನ್ನು ಅನೀಶ್ವರ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 20ರಿಂದ ಟೂರ್ನಿಯು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಉಳಿದ ಐದು ತಂಡಗಳೂ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿವೆ. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ (ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು), ವೈಶಾಖ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ (ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್), ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ (ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್), ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ (ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸ್ಮರಣ್ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್) ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸವಾಲನ್ನು ಅನೀಶ್ವರ್ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>‘ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಮಯಂಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿನವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಸೀನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ. ಮಯಂಕ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಅನೀಶ್ವರ್ ಅವರಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾಶೋಧ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅನೀಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲರು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆರ್. ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪೋಷಾಕು ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಡಗೈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅನೀಶ್ವರ್ ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿ ನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಜೀತ್ ಸೋಮಸುಂದರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಎನ್. ಮಧುಕರ್, ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೇಶವ್, ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸುಶೀಲಕುಮಾರ್ ಜಿಂದಾಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಿವಿಕ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-203678449</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>