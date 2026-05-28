ಹಡ್ಸನ್‌ ವೃತ್ತ: 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ 'ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್' ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ. 'ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಪರ್ಫಾಮನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ರಿ-ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್' (ಯುಎಚ್ಪಿಎಫ್ಆರ್ಸಿ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಡಿ ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

ಮಿನರ್ವ ಜಂಕ್ಷನ್, ಭಾರತ್ ಟಾಕೀಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಶಿವಾಜಿ ಟಾಕೀಸ್, ಟೌನ್ಹಾಲ್, ಎನ್ಆರ್ ಚೌಕ, ಹಲಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತ, ಎಸ್ಜೆಪಿ ವೃತ್ತ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನ ಜಂಕ್ಷನ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.

ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದೂ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ, ಡಯಾಗನಲ್ ರಸ್ತೆ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾರಾಂ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ಜೆಪಿ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ– ವಿಧಾನಸೌಧ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೇಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ನಿರ್ಗಮನವಿರಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೂಪ್ ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಪುರಭವನದ ಬಳಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್) ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್/ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ₹13,262.70 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75.60 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸಂಚಾರ ಸುಗಮ

'ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗ