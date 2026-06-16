ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sportsKarnataka
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT