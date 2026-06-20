ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೆಡಂಭೂತ ಎಂದ ಭಾರತ

<p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ‘ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆ’ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ‘ಪೆಡಂಭೂತ’ ಎಂದು ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪೆಡಂಭೂತ ತನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಘಾತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ’ ಎಂದು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೈಕಮೀಷನರ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯು (ಒಐಸಿ) ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಮಿಷನ್ನ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುಪಮಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾದ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಒಐಸಿ ಮಾಡಿದ ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಭಾರತವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಏಕೈಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿರುವುದೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತುಭಾರತದ ನಿಲುವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ದಶಕ ಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಈಗ ಹಳತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-1135298676</p>