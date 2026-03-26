<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು 24 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ 'ಮೊಬೈಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವ್ಯಾನ್'ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 24 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 48 ಗಂಟೆಗಳ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಾಹನವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.