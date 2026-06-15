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ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಪೈಲಟ್‌ ತರಬೇತಿ

ಎನ್‌ಎಲ್‌ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ
ೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:55 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:55 IST
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ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌–ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ನಗರವಾಗಿ ‌ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
– ಅಭಯ್ ಎ.ಫಸಲ್ಕರ್‌, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಎನ್‌ಎಎಲ್‌
aircraftIndian Pilot

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