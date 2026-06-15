<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ದೇಶದ ಯುವಜನರ ಕನಸು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನನಸಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಎಫ್ಟಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಎನ್ಎಎಲ್) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿ ‘ಹಂಸ–3’ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪಯೋನೀರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಪ್ಸ್ ಮೊದಲ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಎನ್ಎಎಲ್ ತಜ್ಞರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳ ಉತ್ಪಾನೆಯು ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಆಸನಗಳ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪಯೋನೀರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಪ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುಪ್ಪಂನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 100 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<p>‘ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ತೆರಳಿತ್ತು. ಅದರ ಬಳಿಕ, ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಖಾಮುಖಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟದ ಕುರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿಮಾನದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಲಹೆಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಧನ ಕ್ಷಮತೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಖಾಸಗಿ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಮೊದಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾಠಗಳು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<div><blockquote>ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್–ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">– ಅಭಯ್ ಎ.ಫಸಲ್ಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಎನ್ಎಎಲ್</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>