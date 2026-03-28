ಇನ್ಫಿವರ್ಲ್ಡ್: ಸಾಮೂಹಿಕ ಸೀಮಂತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ಫಿವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಟು ಹಿಂದುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸೀಮಂತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು.

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಬಲಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಪಕ್ರಮವು ಒಮ್ನಿಸೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಅರೆನ100, ದೈವಭಾರತಿ, ವಾಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದ್ವಿಜ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಮೆರಗು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಜನ ಮನ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಪ್ಯಾರೆನ್ಸಿ ಐವಿಎಫ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಪೇಟ್ ಸೀರೆ ಉದ್ಯೋಗ್, ಹನಿಡೇ ಬೀ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸ್ಪಂದನಾ ಇಂಪೆಕ್ಸ್, ಎಸ್. ಎಲ್. ಆರ್. ಕಿಚನ್ಸ್, ಪ್ರಬಾಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಸಂಸಾ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಸಿಬೋರ್ನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಥಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಂದಿತು, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.