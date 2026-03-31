ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತ ಅವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೆಳಕು ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಜತೆಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇಂಟೆಲ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಂಟೆಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿದ ಅವರು, ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಗ್ರಿಡ್ನ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಭಾಗ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎರಡನೆಯ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇಂಟೆಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯೇ 66 ಕೆವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ 66 ಕೆವಿಯ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಇಂಟೆಲ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಗೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ಐಟಿ–ಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಮಂಜುಳಾ, ಐಟಿ– ಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಶರಣಪ್ಪ ಸಂಕನೂರ್, ಗೇಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕ್, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಯೋಜನೆಗಳು) ಗಿರಿಧರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಇಂಟೆಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.