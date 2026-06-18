ಇನ್ವಿಟ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ₹22,769 ಕೋಟಿ ವಿತರಣೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: 2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು (ಇನ್ವಿಟ್ಸ್) ₹22,769 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 5.58 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ₹7,719 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹91 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತ್ ಇನ್ವಿಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಬಿಐಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೌಲ್ಯವು (ಎಯುಎಂ) ₹7.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹6.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೂಲಕ ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು 2025–26ರಲ್ಲಿ ₹1.97 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲವು ₹3.35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡ ವಾಳವು ₹2.20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2.92 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 32ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಇನ್ವಿಟ್ಸ್ ಉದ್ಯಮವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ₹21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-51-1329184504</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>