ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್: ಪಂಟರ್, ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ವೇಳೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ತಂಡಗಳು ಪಂಟರ್ಗಳು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್–ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಮೇ 31ರ ವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭರಾಟೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2023ರ ಜನವರಿಯಿಂದ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 1,198 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದೂ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪಂಟರ್ಗಳು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ 'ಬಿಸಿ' ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೀಳಿನಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಹಣ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ, ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವರದಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಪರೀತ ಸಾಲದಿಂದ ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ದಂಧೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

'ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ದಿನಗಳಂದು ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಜಮಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್, ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್, ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಪುತ್ರನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ದ ತಂದೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರಾದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಂಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ವೇಳೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಪುತ್ರನ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

'ತಂದೆ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪುತ್ರನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಯಿಂದ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್