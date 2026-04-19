ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಸ್ತಾವ: ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತೀವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಎದುರೇ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾಗಲೇ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ನ್ಯಾ. ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಂದಗತಿಯ ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಧೀಶರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 17 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಜ್ಯ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ 22 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ನ್ಯಾಯಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ನೇಮಕ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಗಮನವನ್ನೇ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. 'ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 666 ಹುದ್ದೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ 238 ಮಾತ್ರ ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ 680 ಹುದ್ದೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೇಳಿದರೆ 400 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನೇ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸ್ವತಃ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಳಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಅನುಕರಣೆಯಿಂದಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂದಾಯದ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನಾದರೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ' 'ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಶುಲ್ಕ, ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 75 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೇ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ನ್ಯಾ. ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. 'ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶುಲ್ಕ, ದಂಡ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾದ ಮೊತ್ತವು 2023–24ರಲ್ಲಿ ₹376 ಕೋಟಿ, 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹439 ಕೋಟಿ, 2025–26ರಲ್ಲಿ ₹420 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹1.3 ಕೋಟಿ, ₹40 ಲಕ್ಷ, ₹1.37 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹1.41 ಕೋ