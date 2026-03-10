ಚುನಾವಣೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ: ನ್ಯಾ. ವೀರಪ್ಪ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಮಿತಿ ಮೀರಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಯುವ ಜತೆಗೆ, ಮತದಾನ ಮಾಡದವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತು ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕಟ್ಟಿನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಲೋಗೊ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ ಹಾಕಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ ಹಾಕಲು ರಜೆ ನೀಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ಮತದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಮತದಾರರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತದಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರ ಡಿ.ಎಲ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಇಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗಂತೂ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೂ ಕಾಂಚಾಣದ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮತ ಪಡೆಯಲು ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರೆ ಆಮಿಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಬಳಿ ಬರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಭೂತ ತೊಲಗಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ: </strong> ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸತಾಯಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಇದರ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಜನ ಕಾನೂನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ ಕೆ ವಂಟಿಗೋಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್.ಸಂಗ್ರೇಶಿ, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಸದಾನಂದ ಎಚ್. ಹೊಸಗೌಡರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್, ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಮರಬಳ್ಳಿ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>