ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ: 13–14ಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಚಿಂತನಾ ಸಮಾವೇಶ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದೇ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಿ–ಮಹಿಳಾ ಚಿಂತನಾ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗವಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಜ್ಞೆಗೊಳಗಾದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರು, ಕೀರ್ತನಕಾರ್ತಿಯರು ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಕಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾ.ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಕಿಯರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಚನಕಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಕ ತತ್ವ, ತತ್ವ ಪದಕಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>