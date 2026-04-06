<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಒಡೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಿರಂಜನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>'ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಯಶಸ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಂತ್ರಿ ಆಲೈನ್ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ. ಆಗ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಆತ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ. ನೀನು 'ಫಿಲ್ಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್' ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ದುನಿಯಾ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಆಗ ತಾನು ಬಾರಿನ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇನೊವಾ ಕಾರು ಕೆಎ-04-ಎಂಎಚ್-0734 ರಲ್ಲಿ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಇಬ್ಬರು ಕೈಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಇಬ್ಬರು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ನಿಂದ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದರು' ಎಂದು ನಿರಂಜನ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>