ಕನ್ನಡ– ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಿಗದ ನೆರವು

ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ</div>.<h2> ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೂ ಅಲ್ಪ </h2><p>ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ₹ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ₹ 50 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ 494 ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ 172 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹ 5.58 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಯೋಜನೆಯಡಿ 96 ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ 22 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹ 1.72 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p>