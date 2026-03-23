ಕಿರು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸೂರ್ಯ ಕಲಾವಿದರು' ಸೂರ್ಯ ಕಲೋತ್ಸವ–2026 ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಿರು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತ ಪರ್ವ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿರು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ₹20 ಸಾವಿರವನ್ನು ಮೊದಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. 'ಮಾಯಾಮೃಗ' ಹಾಗೂ 'ದಲಿಯನ ಡೋಲು' ನಾಟಕಗಳ ತಂಡಗಳಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್, ಬಾಬು ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸೂರ್ಯ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ ಸೂರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ ಸೂರಿ, ಉತ್ಸವ ಸಂಚಾಲಕಿ ನಮಿತಾ ರಾವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ 'ಜ್ಞಾತ ಪರ್ವ' ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.