ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Recruitment 2026: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 945 ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕ, ವೇತನ ಎಷ್ಟು?

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 10:46 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 10:46 IST
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ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕ ಆದೇಶ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕ ಆದೇಶ

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