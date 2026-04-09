ಇವ ನಮ್ಮವ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲಿ:ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೂಡಲೇ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದು ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್, ಮೈತ್ರೇಯಿ ಕೃಷ್ಣನ್, ಚಂದ್ರಮ್ಮ, 'ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧ (ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ) ಮಸೂದೆ-2026' ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. 'ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಮರ್ಯಾದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕೊಲೆ, ದೈಹಿಕ ಬೆದರಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಅಪಾರಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾನೂನು ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು. 'ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿಗಳು ರಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿನಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೀರ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಬೋಧ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.