ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿಗಳ ಖರೀದಿ 100ರಿಂದ 40ಕ್ಕೆ ಕಡಿತ: ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಂಘ ಅಸಮಾಧಾನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಗರದ ಐದು ವಲಯಗಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತಲಾ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 40ಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಂಘವು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರತಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ನೂರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿನವ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ, ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತಲಾ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಯಾವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ 66 ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿವೆ. ಆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ 66 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, 40 ಪ್ರತಿಯೆಂದು ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯೆ? ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಹೊಣೆಗಾರರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಬಡವಣೆಗಳು ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು. ಹೊಸಬರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವ, ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>